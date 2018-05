Pietra Ligure, cade con la bici: grave 40enne al Santa Corona

Pietra Ligure. E’ ancora ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il ciclista rimasto ferito questa mattina dopo una brutta caduta avvenuto in via Felice Coscione, proprio nella località pietrese. L’incidente si è verificato intorno alle 11 e 15, per cause ancora da accertare: restano ancora da capire i motivi della brutta caduta.

Il ciclista, 40enne, ha riportato un trauma cranico e altre fratture.

E’ stato soccorso dai militi di Pietra Soccorso e dall’automedica del 118. Considerata l’entità dei traumi, dopo le prime cure sul posto, è stato poi trasferito in codice rosso presso il nosocomio pietrese.

Secondo quanto appreso dai sanitari le sue condizioni sono giudicate gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.