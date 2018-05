Pier Paolo Villa ringrazia il gruppo di “Liberiamo Borghetto”

Oggi ricorre esattamente un anno dal 16 maggio 2017, data nella quale il nostro gruppo “Liberiamo Borghetto” si presentò ufficialmente agli elettori e cittadini di Borghetto Santo Spirito in occasione delle elezioni comunali.

Fu la prima uscita pubblica di un gruppo di persone libere, svincolare dalle consuete logiche politiche e soprattutto partitiche, un gruppo di uomini e donne “per bene”, che decisero di creare e sostenere un progetto fondato sull’esclusivo interesse di una comunità e del suo territorio.

A distanza di un anno, a prescindere da quello che fu il risultato elettorale, questo progetto risulta tuttora vivo, e questo gruppo continua a lavorare secondo i propri principi e i propri valori.

Ed è per questo che oggi voglio ringraziare queste persone fantastiche: a partire da Daniela Guzzardi che siede al mio fianco sui banchi della minoranza in consiglio, passando per tutti i candidati, per poi arrivare a tutti gli amici e collaboratori, senza dimenticarsi delle relative famiglie che troppo spesso sacrifichiamo per dedicarci a questo nostro impegno.

Sono orgoglioso e onorato di aver catalizzato tanta serietà, tanta voglia di fare e tanti sani valori. E ancor più sono contentissimo, a distanza di un anno, di aver la possibilità di contare su tanto appoggio, a dimostrazione che i buoni progetti, fondati sulle giuste persone, sono destinati a durare nel tempo.

Pier Paolo Villa

Capogruppo della lista civica “Liberiamo Borghetto”