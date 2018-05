Piaggio Aerospace, quattro nuovi ordini nel primo trimestre del 2018

Villanova d’Albenga. Piaggio Aerospace, azienda aeronautica tra i leader nel mercato della business aviation e della difesa e sicurezza, ha illustrato oggi a Ebace (European Business Aviation Convention & Exhibition) la propria strategia di crescita delineata nel piano industriale quinquennale, e ha annunciato ordini in aumento per l’Avanti Evo.

“Abbiamo registrato 4 nuovi ordini dell’Avanti Evo nei primi mesi del 2018, e l’accelerazione delle vendite continua – ha dichiarato Renato Vaghi, amministratore delegato di Piaggio Aerospace, durante una conferenza stampa – Forti di una nuova stabilità finanziaria, vogliamo puntare sui velivoli, facendo leva su una rinnovata produzione e una nuova strategia di commercializzazione per il P.180 Avanti Evo”.

“Nel 2018 celebriamo anche il nostro primo centenario nell’aviazione, puntando sulla nostra storia d’eccellenza per guardare ai nostri prossimi 100 anni”, ha aggiunto Vaghi.

Il piano industriale pone le basi per la stabilità di lungo termine: rafforzata da una ristrutturazione finanziaria che ha incluso un’iniezione di liquidità da parte dell’azionista pari a 255 milioni di euro, Piaggio Aerospace si concentra sui velivoli mettendoli al centro del programma business aviation, per raggiungere il break-even nel 2019 e utili nel 2021.

Il nuovo percorso sta già mostrando risultati eccellenti: con 20 velivoli attualmente in produzione, di cui 12 Avanti Evo, Piaggio Aerospace ha ricevuto già nel primo trimestre ordini per 4 Avanti Evo e prevede di consegnarne 8 entro la fine dell’anno. I principali obiettivi sono raggiungere un miglior posizionamento dell’Avanti Evo a livello globale, rilanciare il velivolo nella configurazione special mission e investire ulteriormente nel customer service a supporto della flotta mondiale.

Nel 2018, Piaggio Aerospace celebra i primi 100 anni nell’aviazione. Guardando alle origini, da cui prende ispirazione la radicata cultura innovativa e creativa, Piaggio Aerospace è oggi sinonimo di eccellenza in performance e design. Il 1918 rappresenta la tappa più significativa per l’identità aziendale: nonostante la fondazione da parte di Rinaldo Piaggio risalga al 1884 (quando l’attività dell’impresa era dedita alla produzione di arredi navali e di materiale rotabile per il settore ferroviario) è nel novembre del 1917 che l’azienda fa il proprio ingresso nel settore aeronautico, con il rilevamento di Officine Aeronautiche Francesco Oneto, di Pisa, incorporata nel gennaio del 1918.

Piaggio Aerospace è lieta di celebrare il suo primo centenario nell’aviation a Ebace 2018 e annuncerà ulteriori iniziative nella seconda metà dell’anno.

Piaggio Aerospace è presente con uno stand (T123) ed espone uno dei suoi Avanti EVO nell’area statica (SD_10).