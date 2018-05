Piaggio Aerospace partecipa a EBACE 2018

Villanova d’Albenga. Piaggio Aerospace parteciperà alla 18a edizione dell’European Business Aviation Convention & Exhibition, la più importante manifestazione fieristica in Europa per la business aviation. Il salone avrà luogo presso il Palexpo di Ginevra, in Svizzera, tra il 29 e il 31 maggio 2018.

Piaggio Aerospace sarà presente con uno stand (T123) e esporrà uno dei propri Avanti Evo nell’area statica (SD_10). L’Avanti Evo è l’ultima generazione del leggendario P.180 di Piaggio Aerospace, azienda aeronautica tra i leader nel mercato mondiale della business aviation. Attualmente sono oltre 220 i P.180 Avanti in volo nel mondo.

Ebace è l’appuntamento annuale più importante dedicato alla business aviation in Europa, capace di attrarre oltre 13 mila professionisti, e i leader globali del settore e delle istituzioni. L’evento ospiterà oltre 400 società espositrici e 55 velivoli in posizione statica. Ebace è organizzato dalla European Business Aviation Association (Ebaa), l’associazione di riferimento in Europa del settore, e dalla statunitense National Business Aviation Association (Nbaa).