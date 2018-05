Perde il controllo dell’auto sull’A10 tra Albenga e Andora: padre, madre e figlio di 11 anni in ospedale

Albenga. Si è verificato un incidente stradale, intorno alle 16,30, sull’A10, nel tratto che collega Albenga e Andora, in direzione Ventimiglia.

Un’automobilista, che viaggiava in compagnia della moglie e del figlio di 11 anni, per cause ancora da accertare (probabilmente per via dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia), ha perso il controllo della sua auto ed è andato ad impattare violentemente contro il guard rail.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro e gli occupanti del veicolo incidentato hanno riportato solo ferite lievi e sono riusciti a uscire autonomamente dalla vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga, la polizia stradale, la croce bianca di Albenga e l’automedica del 118.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Si registra qualche rallentamento del traffico nel tratto interessato dall’incidente.