Una pendolare ringrazia il personale di Trenitalia

A far notizia è spesso il malfunzionamento tecnico dei treni che genera disagi sul grande numero di pendolari che quotidianamente abita i regionali della tratta Savona-Genova, che non perdono occasione in coro di sottolineare le mancanze e gli aspetti critici del sistema Ferrovie dello Stato.

Oggi ho avuto prova invece che il sistema Ferrovie dello Stato è composto da un “fattore umano” che fa la differenza, svolgendo la propria mansione con professionalità.

Questi i fatti.

Circa 15 giorni fa ho smarrito un cellulare di lavoro sul treno regionale, il giorno seguente ho chiesto al capotreno, una giovane donna che mi ha spiegato l’iter in queste situazioni e contemporaneamente si è attivata inviando un messaggio sulla chat wathapp di colleghi per chiedere informazioni. Di fatto il cellulare è stato consegnato al capotreno, signor Enzo Bruno, il quale lo ha custodito e nei giorni seguenti attraverso annunci al microfono e con la descrizione che la collega le aveva fornito, è riuscito a rintracciarmi.

Colpita dalla disponibilità e gentilezza di questi due capotreni, che nello svolgimento delle proprie funzioni, hanno dimostrato attenzione attivandosi tra loro per aiutare un passeggero. Piccoli gesti di grande valore!!

GRAZIE

Una pendolare del treno regionale n. 11223