Pedofilia, accusati di atti di libidine con minorenni: due arresti

Savona. Due persone finite in carcere. E’ il risultato di un’indagine su un presunto caso di pedofilia condotta dai poliziotti della squadra mobile di Savona con il coordinamento del sostituto procuratore Elisa Milocco.

Gli arresti sono stati eseguiti nelle scorse ore a carico di due cittadini italiani in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale firmate dal gip Fiorenza Giorgi.

Per il momento, vista la delicatezza dell’indagine (che tra l’altro non è ancora conclusa perché parte dell’attività investigativa è ancora in corso), gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non trapelano quindi ulteriori dettagli sul contesto in cui gli abusi si sarebbero consumati.

L’unica certezza è che ai due arrestati viene contestato di aver commesso atti di libidine con minorenni (le vittime avrebbero tutte circa 14 anni). I due uomini (uno sarà interrogato a Savona, mentre l’altro a Genova) si conoscevano tra loro, ma non avrebbero agito insieme tanto che gli episodi che gli vengono contestati non sarebbero direttamente collegati tra loro.