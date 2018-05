Albenga/Cairo Montenotte. Il Pd, dopo la pesante sconfitta elettorale alle elezioni politiche e con lo sguardo rivolto agli appuntamenti per le amministrative, prova a ripartire nel savonese. E lo ha fatto con due iniziative diverse messe in campo ad Albenga e a Cairo Montenotte.

Ieri sera al Circolo Pd di Albenga si è svolta l’assemblea di zona del partito Democratico. All’ordine del giorno i temi della politica nazionale in questa fase post elettorale, caratterizzata dalle lunghe trattative per la formazione del nuovo governo. Relatore della serata è stato l’on. Franco Vazio.

“In una sala gremita non è mancata una discussione lunga ed appassionata tutta giocata attorno ai temi della sconfitta elettorale e di come uscire dallo stallo, come riallacciare i rapporti spezzati con gli elettori che ci hanno lasciato e come tornare al centro del dibattito politico” afferma il Pd albenganese, quest’ultimo impegnato fin da ora a riprendere consensi proprio nel territorio ingauno in vista delle elezioni comunali del 2019.

E ancora questa mattina a Cairo Montenotte è andata in scena il primo degli appuntamenti organizzati dai circoli Pd della Val Bormida, dal titolo “Ricominciamo da noi!”, che ha visto la presenza del vice presidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi, del presidente della Provincia Monica Giuliano e del segretario regionale del Pd e senatore Vito Vattuone, oltre a segretario cittadino del circolo cairese Michele Di Sapia.

“Una importante iniziativa tesa al fertile e costruttivo lavoro dell’ascolto e della raccolta di idee, progetti e buone pratiche, lavoro necessario e fondamentale per una ripartenza positiva” ha commentato Luigi De Vincenzi.