Pd all’attacco: “Nessuna nomina dei direttori socio-sanitari delle Asl”

Liguria. “La politica degli annunci roboanti della Giunta Toti si ferma, appunto, agli annunci. E l’ennesima dimostrazione è arrivata questa mattina, in risposta – si fa per dire – alla mia interrogazione sulla nomina dei Direttori sociosanitari nelle Asl liguri. Una novità presentata in pompa magna nel novembre 2016 e che dopo un anno e mezzo non è stata ancora portata a termine”. Così il consigliere regionale del Pd Giovanni Barbagallo torna sulla questione delle mancate nomine dopo la discussione in Consiglio regionale.

“L’assessore Viale invece di rispondere puntualmente alle mie richieste (e cioè perché i Direttori sanitari non siano stati ancora scelti e quando verranno nominati) ha preferito polemizzare e prendere tempo. Ma si è guardata bene dal fornire le motivazioni di questo impasse”.

“Ancora una volta la Giunta Toti ha dimostrato di non essere in grado di far seguire alle parole i fatti” conclude Barbagallo.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha fornito un’articolata risposta di natura tecnica. Viale ha spiegato che il Piano socio sanitario deve essere attuato nei Piani organizzativi aziendali, che rappresentano la declinazione delle diverse responsabilità ripartite fra direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario. Quindi solo dopo l’esito dei Piano aziendali, sarà data indicazione ai direttori generali di individuare e nominare i direttori sociosanitari.