Patto per il lavoro, al via il tavolo di confronto tra sindacati e Regione

Liguria. Si è svolto questo pomeriggio il primo incontro tra Regione Liguria e Cgil, Cisl, Uil regionali per realizzare un patto per il lavoro e la sicurezza al fine di favorire la crescita occupazionale in Liguria. Presenti il presidente Giovanni Toti, gli assessori Gianni Berrino e Andrea Benveduti, i segretari generali Cgil, Cisl, Uil Liguria Federico Vesigna, Luca Maestripieri e Mario Ghini.

“Il presidente si è impegnato a far partire da oggi un confronto su occupazione sicurezza e politiche attive del lavoro – dicono i rappresentanti sindacali – Per Cgil, Cisl, Uil occorre intervenire per rivitalizzare l’occupazione e il reddito di chi lavora attraverso la contrattazione sostenendo la competitività delle imprese, ma anche attraverso formazione, fondi europei e bandi. Cgil, Cisl, Uil chiedono inoltre maggiori investimenti per garantire la sicurezza del lavoro attraverso un incremento della prevenzione e dei controlli”.

Il presidente della Regione Giovanni Toti si è impegnato a riconvocare il tavolo entro 15 giorni per entrare nel merito delle proposte dei sindacati.