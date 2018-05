Pallapugno, Serie B: lo scontro al vertice è dell’Albese

Andora. Grande attesa per lo scontro al vertice della Serie B: in tanti ieri sera in tribuna ad Andora per vedere le due squadre ancora imbattute.

Una partita intensa, soprattutto nel primo tempo. Gatto inizia forte, batte profondo, sempre sopra i 75 metri, e la formazione di casa fa fatica a contrastare il gioco avversario: il tabellone così segna 1-4. Grasso e compagni si scuotono, rientrano in partita sino a ribaltare la situazione, 5-4, mancando anche l’occasione per andare alla pausa in vantaggio di due lunghezze. 5-5 così alla fine del primo tempo. Nella ripresa l’Alfieri Albese torna a giocare su livelli altissimi, il pallone di Gatto è di nuovo lungo in battuta. Filotto di sei giochi per il 5-11 finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Alfieri Albese 5-11

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Alfieri Albese: Cristian Gatto, Paolo Voglino, Fulvio Cavallotto, Walter Gatto (Roberto Drago). Dt: Claudio Gatto e Domenico Raimondo.

Arbitro: Piera Basso.

I risultati dell’11ª giornata:

Salumificio Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 6-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Virtus Langhe 11-1

Morando Neivese-Speb 11-5

Bogliano Surrauto Monticellese-ArGi Arredamenti Taggese 11-1

Srt Progetti Ceva-Credito Cooperativo Caraglio sospesa sul 6-4

Vini Capetta Don Dagnino-Alfieri Albese 5-11

Classifica: Alfieri Albese 11, Vini Capetta Don Dagnino 10, Acqua S.Bernardo San Biagio 9, Morando Neivese 7, Bcc Pianfei Pro Paschese, Bogliano Surrauto Monticellese 6, ArGi Arredamenti Taggese, Salumificio Benese, Virtus Langhe 3, Srt Progetti Ceva, Speb, Credito Cooperativo Caraglio 2.

Il programma del 12° turno:

giovedì 31 maggio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Credito Cooperativo Caraglio

giovedì 31 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Alfieri Albese

venerdì 1 giugno ore 21 a San Rocco Bernezzo; Speb-ArGi Arredamenti Taggese

venerdì 1 giugno ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese

venerdì 1 giugno ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Srt Progetti Ceva

venerdì 1 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Virtus Langhe