Pallapugno: la Vini Capetta Don Dagnino espugna Dogliani

Andora. Allungano le prime tre della classe dopo le sfide di mercoledì sera della decima giornata.

L’Alfieri Albese supera in meno di due ore il Credito Cooperativo Caraglio, sempre senza Panero. Gatto e compagni vanno al riposo sull’8-2 (dopo un parziale iniziale di sette giochi a zero), prima dell’11-2 finale. Da segnalare il debutto di Federico Gatto in B, a fianco del fratello Cristian.

Tiene il passo la Vini Capetta Don Dagnino che passa a Dogliani: primo tempo equilibrato (5-5), poi Grasso e compagni allungano nella ripresa per il 6-11 finale.

Alle spalle delle due capolista avanza l’Acqua S.Bernardo San Biagio che si aggiudica il recupero con la Bcc Pianfei Pro Paschese: si parte dallo 0-4 per gli ospiti, i villanovesi rientrano in partita, dimezzando lo svantaggio alla fine del primo tempo, 4-6. Nella seconda frazione Torino e compagni prendono in mano la partita: 4-11 al termine.

Il tabellino:

Virtus Langhe-Vini Capetta Don Dagnino 6-11

Virtus Langhe: Nicholas Burdizzo, Davide Devalle, Gabriele Chiarla, Luca Ferrino. Dt: Mauro Raviola, Luca Taricco.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Marco Gili.

I risultati della 10ª giornata:

ArGi Arredamenti Taggese-Salumificio Benese sospesa 0-1, prosegue 29 maggio ore 21

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio 4-11

Virtus Langhe-Vini Capetta Don Dagnino 6-11

Speb-Bogliano Surrauto Monticellese rinviata 24 maggio ore 21

Alfieri Albese-Credito Cooperativo Caraglio 11-2

giovedì 24 maggio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Srt Progetti Ceva

Classifica: Vini Capetta Don Dagnino, Alfieri Albese 10, Acqua S.Bernardo San Biagio 8, Bcc Pianfei Pro Paschese, Morando Neivese 5, Bogliano Surrauto Monticellese 4, ArGi Arredamenti Taggese, Salumificio Benese, Virtus Langhe 3, Srt Progetti Ceva, Speb, Credito Cooperativo Caraglio 2.

Le partite dell’11° turno:

venerdì 25 maggio ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese

sabato 26 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Virtus Langhe

domenica 27 maggio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Speb

domenica 27 maggio ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-ArGi Arredamenti Taggese

lunedì 28 maggio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Credito Cooperativo Caraglio

lunedì 28 maggio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Alfieri Albese