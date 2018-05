Pallapugno, il campionato femminile: Murialdo e Fortezza Savona ai nastri di partenza

Murialdo. Ecco il calendario della prima fase della stagione 2018 del campionato femminile di pallapugno, con sette squadre al via: Canalese, Fortezza Savona, Gymnasium Albese, Murialdo, San Leonardo, Subalcuneo e Virtus Langhe.

La prima fase del campionato comincerà martedì 29 e mercoledì 30 maggio e terminerà giovedì 2 agosto. In base al piazzamento in classifica, le prime due classificate andranno direttamente in semifinale. Le formazioni classificate dalla terza alla sesta posizione giocheranno uno spareggio secco per l’accesso in semifinali.

La Fortezza Savona, che giocherà le partite casalinghe a Pontinvrea, potrà contare su Stefania Zunino, Annalisa Damonte, Sara Barale, Martina Maspes, Alice Sciutto, Valentina Vigo.

Il calendario:

30 maggio Fortezza Savona – Canalese

4 giugno Gymnasium Albese – Fortezza Savona

10 giugno Fortezza Savona – San Leonardo

19 giugno Subalcuneo – Fortezza Savona

23 giugno Fortezza Savona – Virtus Langhe

29 giugno Murialdo – Fortezza Savona

3 luglio Canalese – Fortezza Savona

9 luglio Fortezza Savona – Gymnasium Albese

12 luglio San Leonardo – Fortezza Savona

22 luglio Fortezza Savona – Subalcuneo

27 luglio Virtus Langhe – Fortezza Savona

2 agosto Fortezza Savona – Murialdo

Per il Murialdo giocheranno Simona Roascio, Fabiola Oddone, Marta Pippo, Mariangela Perfundi, Aurora Icardo.

29 maggio Subalcuneo – Murialdo

4 giugno Murialdo – Virtus Langhe

18 giugno Canalese – Murialdo

21 giugno Murialdo – Gymnasium Albese

24 giugno San Leonardo – Murialdo

29 giugno Murialdo – Fortezza Savona

7 luglio Murialdo – Subalcuneo

11 luglio Virtus Langhe – Murialdo

18 luglio Murialdo – Canalese

23 luglio Gymnasium Albese – Murialdo

27 luglio Murialdo – San Leonardo

Clicca qui per consultare il calendario completo.