Pallacanestro Alassio tra Under 16, Under 14 femminile, minibasket e Trofeo delle Province

Alassio. Settimana con pochi ma significativi impegni agonistici per i colori gialloblù, anche a causa anche del palazzetto di Alassio occupato nel weekend ma in attesa di molti appuntamenti per quella successiva dove saranno impegnate, oltre alle squadre già attive in questi giorni, l’Under 14 élite, l’Under 13 e tutto il minibasket.

Mercoledì terza gara di Coppa Liguria Under 16 con la forte compagine del My Basket Genova. La gara ha visto i ragazzi gialloblù mettere in campo una grande intensità, soprattutto difensiva e condurre l’incontro fino all’intervallo lungo. Nel terzo periodo i genovesi provano a rientrare ma i gialloblu nell’ultimo quarto tornano avanti nel punteggio fino a vincere.

Sabato scende in campo nuovamente l’Under 16, questa volta a Varazze (nella foto). La gara è caratterizzata da un leggero predominio arancione per i primi due quarti dove gli alassini hanno grosse difficoltà in attacco. Dopo l’intervallo lungo i gialloblù entrano in campo alzando l’intensità, recuperano e allungano nel punteggio vincendo 42-31 la quarta gara in Coppa Liguria.

“Il gruppo Under 16 nel corso dell’anno è cresciuto tantissimo e ha dimostrato che con impegno si ottengono bei risultati per merito sia dei ragazzi che dello staff tecnico. Nelle due gare con My Basket e Varazze abbiamo anche dimostrato un buon livello di maturità nel gestire le partite e questo è un fattore che aiuta molto nel comprendere i momenti dove poter accelerare invece che gestire le partite”.

Nel minibasket si sono affrontati gli Aquilotti 2007-08 di Betta con gli amici di Borghetto guidati da Roberto. Alla fine di una bellissima partita finita 13-11 per i gialloblù, foto di gruppo e tutti contenti per i miglioramenti di entrambe le squadre. “Bravi tutti come nel vero spirito minibasket tra due squadre che collaborano da anni”.

L’Under 14 femminile targata Blue Ponente vince gara 1 di semifinale regionale fase élite con Spezia. La partita è stata costantemente un’altalena di punteggi dove sia le ponentine che le spezzine hanno condotto con margini molto ristretti. “Alla fine, con un pizzico di convinzione in più, ci aggiudichiamo gara 1 con il punteggio di 55-52 ma sappiamo che sarà una serie durissima perché le spezzine sono molto forti. Essere tra le prime quattro squadre della regione è già motivo di orgoglio per il progetto Blue Ponente ma visto che ci siamo cerchiamo di fare qualche gradino in più”.

Domenica si è svolto il Trofeo delle Province femminile a Chiavari riservato alle nate nel 2005-06. Tra le convocate risultava anche l’alassina Marta Merello che quest’anno gioca con Le Torri nell’ambito della collaborazione Blue Ponente. La compagine savonese se la gioca alla pari ma alla fine cede a Tigullio, Genova e Spezia mentre riesce a superare Imperia.

“Ciò che da rimarcare è che tra la selezione imperiese che quella savonese tante erano le ragazze nell’ottica Blue Ponente e questo non può far altro che farci sperare per il futuro cestistico di questo bel progetto. Complimenti a Marta per la bella esperienza che deve essere solo il primo passo e uno stimolo in più per continuare a migliorarsi”.