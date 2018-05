Pallacanestro Alassio: dopo i titoli regionali, ecco le finali del Join the Game

Alassio. Sabato 26 e domenica 27 maggio si disputeranno, a Jesolo, le finali nazionali del Join the Game, specialità che sarà disciplina olimpica.

Come tutti gli anni alle finali nazionali ci saranno 80 squadre in rappresentanza delle venti regioni, divise equamente nelle quattro categorie Under 13 e 14 maschili e femminili. Si incontreranno nella cittadina veneta e giocheranno per i relativi titoli italiani 2018 del 3vs3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La manifestazione è giunta alla sedicesima edizione e i partecipanti complessivi sono stati oltre 35.000.

Di tutti questi partecipanti ne sono rimasti 320 e tra questi a rappresentare la Liguria, nel settore maschile, ci sarà solo la Pallacanestro Alassio che, dopo essersi qualificata nelle fasi provinciali disputatesi il 25 febbraio a Loano, ha vinto i titoli regionali Under 13 maschile e Under 14 maschile il 25 marzo a Chiavari.

È un evento piuttosto singolare che a rappresentare la Liguria ci saranno due sole società, una che ha monopolizzato i titoli regionali maschili, e una che si è aggiudicata entrambi quelli femminili, ovvero il Basket Pegli.

Gli Under 13 maschili sono stati inseriti nel girone C:

Pallacanestro Don Bosco Livorno (campione Toscana)

Eteila Basket Aosta (campione Valle d’Aosta)

Asd Svincolati Milazzo (campione Sicilia)

Missili Marsciano (campione Umbria)

Pallacanestro Alassio (campione Liguria)

Gli Under 14 nel girone B:

Team Abc Cantù (campione Lombardia)

Nuova Pol. Stabia (campione Campania)

Pallacanestro Alassio (campione Liguria)

Nuovo Basket Aquilano (campione Abruzzo)

Cestistica Campobasso (campione Molise)

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare la Liguria ben consci che il livello sarà altissimo ma consapevoli che sarà un’esperienza unica per i ragazzi – dicono i dirigenti dell’Alassio -. Il doppio titolo ligure maschile, a memoria, pensiamo sia un evento e faremo di tutto per onorarlo. In questi anni abbiamo investito tanto nel settore giovanile e, come ripetiamo sempre, il risultato non deve essere il primo obiettivo ma deve arrivare formando prima sia a livello tecnico che umanamente i ragazzi senza usare scorciatoie tecniche e tattiche. Ora ci godiamo questa esperienza unica contentissimi del fatto che i ragazzi saranno seguiti da molti loro compagni che in autonomia si sono pagati la trasferta in Veneto, segno del bellissimo gruppo che, ci auguriamo, rappresenterà ancora per tanti anni la Pallacanestro Alassio“.

Ecco i nomi dei rappresentanti della Pallacanestro Alassio che saranno in gara a Jesolo:

Under 13 maschile: Ghezzi Alessandro, Pezzolo Andrea Bruno, Porcella Sergio, Robaldo Leonardo. Allenatore: Ciravegna Laura.

Under 14: Arrighetti Stefano, Giribaldi Samuele, Iaria Luca, Mola Lorenzo. Allenatore: Devia Fabio.