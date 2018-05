Pallacanestro Alassio tra partite giovanili, minibasket e stagione estiva

Alassio. Settimana più tranquilla di quella precedente ma gli appuntamenti per le formazioni giovanili alassine non sono mancati neanche in questi sette giorni.

Mercoledì vittoria anche in gara due dei quarti di finale per gli Under 13 che espugnano Chiavari con il risultato di 36-64 accedendo alla semifinale regionale dove affronteranno Rapallo sempre al meglio delle tre partite. “Complimenti ai ragazzi che hanno affrontato l’incontro concentrati indirizzando subito l’incontro a proprio favore anche se nei primi due quarti abbiamo sofferto”.

Giovedì la squadra Aquilotti 2007-08 di Betta ha ospitato gli amici di Roberto di Borghetto e dopo una partita equilibrata il risultato ha visto prevalere gli alassini 15-9 ma tra i sorrisi dei giocatori di entrambe le squadre. Il minibasket deve essere sempre vissuto con lo spirito del divertimento e con gli amici di Borghetto questo non manca mai”. Vincono le Esordienti femminili 2006/07/08 che superano Diano e portano a 12 i punti in classifica per le bimbe gialloblù che stanno migliorando molto da inizio anno. “Complimenti alle giovani cestiste che hanno iniziato questo percorso un anno fa e stanno migliorando gara dopo gara”.

Domenica primo allenamento per la selezione regionale al qual hanno partecipato Leonardo Robaldo e Alessandro Ghezzi con anche Sergio Porcella che era convocato ma non è potuto esserci perché infortunato. Seconda partita settimanale per gli Aquilotti 2007-08 di Betta che questa volta, a Savona con Vado, cedono 15-9 ma dimostrano notevoli passi avanti rispetto alle gare precedenti. Al torneo Under 18 femminile di Diano bella giornata di basket femminile e primo posto per Auxilium, secondo per le nostre del Blue Ponente e terza posizione per le francesi del Caen. “Crediamo molto nel basket giovanile femminile e questo torneo rafforza la nostra volontà di creare un bel polo a Ponente. Ma non è finita qui, andremo anche ad un torneo in Piemonte tra due settimane”.

Una nota a margine: con la bella stagione iniziano le giornate al campetto da basket e l’alta partecipazione del tutto spontanea del fine settimana è la migliore dimostrazione che bisogna investire sullo sport locale dando spazi adeguati agli alassini per poter giocare e i risultati saranno sicuramente positivi.