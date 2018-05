Ospedali di Albenga e Cairo, in scena un nuovo incontro per dire “No alla privatizzazione”

Albenga. Cittadini Stanchi, Gruppo Antipolitica Savonese e Cisa non ci stanno e organizzano un nuovo incontro per parlare di sanità e, nello specifico, per dire nuovamente “No alla privatizzazione” degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

L’incontro si svolgerà domani sera, alle 21, al Julius Caffè di viale Pontelungo e vi prenderanno parte anche il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle Di Lieto, il segretario generale territoriale di Uil Fpl Milena Speranza e la Cgil.

“Siamo davvero contenti e soddisfatti che anche i sindacati abbiano deciso di prendere parte a queso incontro, – ha dichiarato il portavoce dei Cittadini Stanchi di Albenga Angelo Pallaro. – La Regione sembra sorda agli appelli di sindaci, amministratori e cittadini e ha deciso di tirare dritto sulla strada della privatizzazione, ma vorremo quantomeno che venissero ad Albenga a spiegarci i benefici e le motivazioni di tali scelte e avere rassicurazioni sul futuro dei lavori dell’ospedale”.

“La cosa che fa più male è pensare che nessuno del centrodestra che governa la nostra Regione, né a livello provinciale né regionale, si sia mai fatto vivo per spiegarci la situazione. Per questo cogliamo l’occasione per invitare all’evento di domani quantomeno gli esponenti locali nelle persone dei consiglieri di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone e del nuovo segretario della Lega Nord di Albenga Cristina Porro”, ha concluso Pallaro.