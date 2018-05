Ospedale San Paolo, Melis (M5S): “Ammodernare le apparecchiature di angiografia e garantire copertura oraria e di personale”

Liguria. “Ammodernare l’apparecchiatura angiografica per la radiologia interventistica all’ospedale San Paolo e garantire una copertura oraria e di personale adeguata.” Lo chiede il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Melis, con un’interrogazione depositata in consiglio regionale e a margine del recente sopralluogo all’ospedale savonese.

“Durante quella visita, abbiamo potuto constatare di persona l’obsolescenza delle apparecchiature, che vanno ammodernate quanto prima per tenere Savona al passo con Pietra Ligure e fornire a utenti e territorio un’angiografia all’altezza di un ospedale così importante – sottolinea Melis – In particolare chiediamo all’assessore Viale se la giunta preveda, nell’ambito di attività dell’Health Technology Assessment, l’introduzione di una nuova apparecchiatura angiografica per la radiologia interventistica, sostituendo un apparecchio fisso con uno mobile.”

“Riteniamo fondamentale, per un ospedale come il San Paolo, dotato di un punto nascite importante, avere a disposizione un macchinario in grado di rispondere alle maggiori casistiche d’emergenza, anche e soprattutto dopo un attento confronto con operatori, medici e addetti ai lavori – prosegue il consigliere regionale M5S – Ma, al contempo, è necessario fornire un personale adeguato e una copertura oraria idonea affinché il nuovo macchinario sia efficace e operativo al 100 per cento.”