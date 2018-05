Osiglia, lutto cittadino per la tragica scomparsa di Giovanni Begliomini

Osiglia. Lutto cittadino a Osiglia per la tragica scomparsa di Giovanni Begliomini, il ragazzo di 26 anni morto a Genova nella notte tra il 18 e il 19 maggio in un incidente in via Quinto, sul lungomare del levante genovese. Lo ha proclamato il primo cittadino Angelo Navoni. Un giovane molto amato e stimato nel piccolo paese della Val Bormida, di cui era originaria la madre e che lo accoglieva tutti i fine settimana e i mesi estivi. Proprio ad Osiglia, infatti, il ragazzo aveva gli amici più cari che continuava a frequentare.

“Il sindaco del Comune di Osiglia, interpretando il sentimento di dolore, sgomento e profonda commozione che hanno colpito l’intera comunità osigliese per la tragedia che ha comportato la prematura scomparsa del giovane Giovanni Begliomini – si legge in una nota – volendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del Paese per questo tragico evento, ha dichiarato il Lutto Cittadino nella data di oggi, giovedì 24 maggio, in occasione dei funerali dello stesso che si terranno nella Chiesa Parrocchiale SS. Nome di Maria alle ore 16”.

Il ragazzo, residente a Nervi, stava viaggiando su una due ruote insieme a un amico, alla guida di un’altra moto, quando – forse perché i due mezzi si sono sfiorati – è caduto a terra morendo nell’impatto. Ferito ma solo lievemente l’amico, coetaneo del giovane deceduto.