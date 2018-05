Ore di apprensione a Giustenice per la scomparsa della sedicenne Vanessa Ruocco

Giustenice. È salita ieri sera, a Brescia, sul Frecciarossa Venezia-Genova Brignole, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza dalla madre, ma da allora non si hanno più sue notizie.

Vanessa Ruocco, 16 anni, che vive a Giustenice con il padre e il fratello, una volta salita sul convoglio ha fatto letteralmente perdere le sue tracce e nessuno dei suoi familiari e conoscenti è più riuscito a mettersi in contatto con lei (il telefono risulta spesso spento e, quando accesso, ignora le chiamate).

Papà Enzo la stava aspettando alla stazione di Genova Principe, alle 19,30, e non vedendola arrivare si è preoccupato e, dopo svariati tentativi senza esito di mettersi in contatto con lei, ha dato l’allarme. Prima si è rivolto alla questura di Genova Brignole e questa mattina ha sporto denuncia ai carabinieri di Pietra Ligure.

La ragazza si era già resa protagonista di una “fuga” improvvisa mesi fa, ma in questo caso i familiari negano attriti o eventuali problemi in casa che possano averla spinta a fuggire e ciò aumenta ancora di più l’apprensione.

“Siamo preoccupati. Preghiamo solo che non le sia successo qualcosa. Abbiamo già denunciato l’accaduto e condiviso un appello via social. Chiunque fosse in possesso di notizie utili al suo ritrovamento contatti noi o le forze dell’ordine”, hanno dichiarato i familiari della sedicenne.