Operazione antidroga della polizia locale a Ceriale, due marocchini ricercati

Ceriale. E’ ancora in corso l’operazione antidroga da parte della polizia municipale di Ceriale che ha individuato nell’immediato entroterra un nascondiglio per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato dopo alcuni accertamenti investigativi svolti dopo delle segnalazioni, con gli agenti che hanno svolto appostamenti e pedinamenti. Oggi sono entrati in azione in un terreno, in via Nuova, nella frazione di Peagna, trovando 22 dosi di cocaina pronte per essere smerciate al dettaglio.

Ed è caccia a due marocchini individuati dalla polizia locale come i frequentatori abituali del terreno nel quale è stata rinvenuta la droga, posta sotto sequestro.

Ora sono in corso altri accertamenti e gli agenti stanno ricercando i due extracomunitari che si sono dati subito alla fuga, facendo al momento perdere le loro tracce. Stando a quanto riferito la polizia municipale era da tempo sulle tracce dei due marocchini dediti allo spaccio.