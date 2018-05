“Open”, gli studi di architettura di Savona aprono le loro porte

Savona. Venerdì 18 e sabato 19 maggio 2018 a Savona e in molte altre località della provincia, sarà possibile visitare gli studi di architettura che aprono le loro porte aderendo alla manifestazione “Open, Studi Aperti”.

Giunto alla seconda edizione l’evento diffuso su tutto il territorio nazionale ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico il mondo reale degli architetti: aprendo i propri studi alla cittadinanza i professionisti si avvicineranno ai non addetti ai lavori proponendo singoli eventi, mostre e incontri, con lo scopo di esporre l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto come colui che interviene sullo spazio – sia pubblico che privato – dell’uomo.

“Se per gli architetti “Open, Studi Aperti” rappresenta un ‘imperdibile occasione per mostrare in che modo l’architetto incide positivamente – con il proprio operato – nella qualità della vita di ciascuno di noi, ai cittadini questa iniziativa consente di toccare con mano come nasce un progetto di architettura e in che modo, l’architetto interviene nelle trasformazioni e nel miglioramento di spazi e di territori. È, quindi, un importante momento di incontro tra gli architetti e i cittadini, primi e veri destinatari dell’architettura” spiegano dall’Ordine degli architetti di Savona.

“Caratteristica anche di questa edizione – sottolinea la Consigliera nazionale Alessandra Ferrari – è quella di vedere coinvolte insieme professionalità diverse, grandi e piccoli studi, architetti di fama mondiale e giovani professionisti che iniziano la loro carriera, uniti in una grande azione di testimonianza del ruolo dell’architettura nel nostro Paese”.

Dopo “Open Studi Aperti” un altro importante appuntamento attende gli architetti italiani. Si terrà, infatti, a Roma dal 5 al 7 luglio prossimi – presso l’Auditorium Parco della Musica – l’VIII Congresso Nazionale che, a dieci anni dall’ultimo tenutosi a Palermo, intende offrire un significativo contributo al dibattito sul futuro dell’abitare, delle città e dei territori, proponendo un nuovo paradigma della qualità della vita urbana, ripensandone, alla radice, il modello. “Anche una delegazione di architetti del nostro Ordine sarà presente a Roma per partecipare al dibattito nazionale” conclude il Presidente dell’Ordine di Savona Giacomo Airaldi.

Tutti gli eventi di Open! Studi Aperti sono a ingresso libero. Indirizzi e orari di apertura sono pubblicati sul sito ufficiale studiaperti.com/category/savona Sono online anche le pagine social su Facebook, Twitter e Instagram con il profilo “studiaperti”.