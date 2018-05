Olivieri in lista con Canepa, “Progetto Alassio” all’attacco: “Scelta incomprensibile”

Alassio. La notizia clamorosa della presenza di Piera Olivieri nella lista del sindaco uscente Enzo Canepa non ha mancato di suscitare polemiche e malumori, in particolari dai colleghi di opposizione e del gruppo “Progetto Alassio” che ha combattuto in questi anni l’amministrazione guidata dallo stesso Canepa.

A parlare è il consigliere comunale Paolo Arrighetti: “Abbiamo passato cinque anni a combattere un modo di amministrare la nostra cittadina senza progettualità e senza trasparenza. Abbiamo cercato di informare i cittadini anche quando la maggioranza cercava di oscurare le riprese del Consiglio comunale. Abbiamo continuato il compito opponendoci quando ci hanno propinato le orrende aiuole di plastica, la tassa di soggiorno, la questione asilo nido, la gestione della nettezza urbana, il “gemellaggio” con lo Zimbabwe ecc…” ricorda l’esponente dell’opposizione alassina.

“Abbiamo criticato il consigliere Galtieri che ha scelto di schierarsi con Melgrati, suo rivale politico. Ora non posso far altro che prendere le distanze dalla scelta della mia ex capogruppo Piera Oliveri che entrerà a far parte della lista Canepa” conclude Arrighetti.