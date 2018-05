Loano. Spazi più ampi e accoglienti, una serie di eventi imperdibili e tanto, tantissimo divertimento. Sarà una stagione estiva ricca di novità quella che sta per iniziare a Marina di Loano.

Si comincia venerdì 1 giugno con l’inaugurazione delle terrazze dello Yacht Club e de “Il Ristorante”, ora completamente rinnovate per offrire a tutti gli ospiti un ambiente sempre più accogliente e confortevole. Sulla terrazza di ponente è stato realizzato un nuovo e più ampio chiringuito che, per tutta l’estate, sarà il punto di riferimento degli eventi che animeranno lo Yacht Club.

A partire da quest’anno “Il Ristorante” dello Yacht Club avrà a propria disposizione la terrazza di levante, che offre un panorama mozzafiato ed è quindi il luogo ideale per un lunch di lavoro in cui “deve essere tutto perfetto” o per festeggiare un’occasione speciale nell’atmosfera unica di una serata a due passi dal mare. L’inaugurazione delle nuove terrazze sarà accompagnata da un’edizione speciale degli “Happy Hour sul Mare”, gli eventi dello Yacht Club Marina di Loano che uniscono un ambiente elegante e raffinato con una meravigliosa vista sul mare e specialità uniche create da chef pluristellati.

A partire dalle 19 sulle terrazze dello Yacht Club si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti a “chilometro zero”. Ad animare la serata il trio composto da Dj Rudy Mas, Gabry Sax e Lady Violin, che abbinando mixer, sassofono e violino daranno vita ad un’incredibile fusione di generi e stili diversi.

Gli “Happy Hour sul Mare” torneranno regolarmente tutti i venerdì d’estate con ospiti ogni volta diversi per un’esperienza di divertimento sempre nuova e coinvolgente. Venerdì 8 giugno sarà ospite il cantautore Pascal Mono, mentre il 15 giugno si esibiranno due maestri della consolle come Dj Rudy Mas e Dj Fabietto. Il 22 giugno sarà protagonista ancora Dj Rudy Mas, accompagnato per l’occasione da un percussionista. Il 29 giugno, invece, tornerà l’affiatatissima coppia formata da Dj Rudy Mas e Gabry Sax.

Luglio si aprirà con i Queen of Chaos, duo acustico composto dalla voce di Serena Sforzi e dalla chitarra di Claudio Cinquegrana, che nel corso della sua carriera si è esibito anche con i New Trolls. Il 13 luglio sarà la volta di Loris Lombardo, polistrumentista etnico e maestro di Handpan a livello mondiale. Il 20 luglio toccherà alla Banda Tziga, quartetto swing gitano, e il 27 luglio al trio rockabilly di “The Litpones Rockabilly Experience”.

Il mese di agosto inizierà venerdì 3 con la serata animata da Dj Rudy Mas in coppia con la cantante Greta Mascheretti. Il 10 ed il 17 agosto tornerà a trovarci Pascal Mono, mentre il 24 agosto grande serata di musica, sax e pittura con “The Beat Art Concept” insieme con Dj Rudy Mas e Gabry Sax. Ultimo appuntamento il 31 agosto con Dj Rudy Mas e Gabry Sax.

L’ingresso agli “Happy Hour sul mare” ha un costo di 20 euro e comprende una consumazione (la seconda ha un costo di 10 euro).

In occasione di ogni serata sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno di Marina di Loano. Per informazioni contattare il numero 019.669264 o inviare una mail a ristorante@marinadiloano.it o a silvia.rosso@marinadiloano.it.

Marina di Loano non è solo un luogo in cui rilassarsi e divertirsi, ma è anche e soprattutto un porto turistico che offre servizi di altissimo livello. La migliore conferma è data ancora una volta dai numeri registrati negli ultimi sei mesi: i diportisti che hanno scelto Marina di Loano come “casa” per la loro imbarcazione, infatti, sono aumentati di 160 unità. Un risultato significativo al quale si aggiunge quello che arriva dal settore dei superyacht, che affollano sempre più numerosi le banchine di Marina di Loano.

Il grande “traffico” che caratterizza la Superyacht Area sviluppa un impatto importante in termini economici per il territorio: i marinai e gli addetti che operano stabilmente a bordo dei superyacht sono più di un centinaio e contribuiscono in maniera rilevante all’economia cittadina.

Tutti questi “più” certificano ancora una volta l’importanza, a livello nazionale e internazionale, del polo turistico di Marina di Loano, le cui strutture sono in grado di accogliere oltre 900 imbarcazioni dai 6 agli 82 metri in un bacino protetto e sicuro in ogni condizione meteomarina.

I ristoranti, le attività commerciali, i servizi per il diporto e la nautica e le moltissime altre opportunità per “vivere” il mare in ogni sua sfaccettatura fanno di Marina di Loano una destinazione turistica a 360 gradi capace di soddisfare le esigenze di ogni suo ospite.