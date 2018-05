Savona. Domenica 13 maggio presso la piscina comunale di Bordighera si è concluso il circuito regionale di nuoto CSI con la premiazione in ogni categoria. I ragazzi premiati rappresenteranno la delegazione ligure ai campionati nazionali Lignano Sabbiadoro.

Per gli Esordienti C1 femminile al primo posto Grondona Alice (Aquarium Vallescrivia), al secondo posto Grollero Viola (Gesco Nuoto Alassio) e al terzo posto Bruno Costanza (Gesco Nuoto Alassio).

Per gli Esordienti C1 maschile, primo posto per Costantini Riccardo (Aquarium Vallescrivia), secondo posto per Gaggero Francesco (Aquarium Vallescrivia) e terzo posto per Buttaci Andrea (Gesco Nuoto Alassio).

Per gli Esordienti C2 femminile al primo posto Pirri Giorgia (Bordighera Nuoto), al secondo posto Cabella Emma (Aquarium Vallescrivia) e al terzo posto Grollero Viola (Gesco Nuoto Alassio).

Per gli Esordienti C2 maschili, primo posto per Devincenzi Giulio (Bordighera Nuoto), secondo posto per Pascuzzi Simone (Aquarium Vallescrivia) e terzo posto per Caserta Gabriele (Aquarium Vallescrivia).

Per gli Esordienti B femminile al primo posto Florio Giulia (Bordighera Nuoto), al secondo posto Vota Beatrice (Gesco Nuoto Alassio) e al terzo posto Vignola Gaia (RN Savona).

Per gli Esordienti B maschile, primo posto per Dolce Edoardo (Bordighera Nuoto), secondo posto per Giannetto Luca (AN Savona) e terzo posto per Cornelli Federico (Gesco Nuoto Alassio).

Per gli Esordienti A femminile al primo posto Rinaldi Cloe (Gesco Nuoto Alassio), al secondo posto Squitieri Serena (Spezia Nuoto) e al terzo posto Bruzzone Matilde (AN Savona).

Per gli Esordienti A maschile, primo posto per Amerio Mattia (Gesco Nuoto Alassio), secondo posto per Maravigli Leonardo (Matuziana) e terzo posto per Zanotto Nicolò (SM-triathlon).

Per la categoria Ragazze al primo posto Claudio Sveva (Bordighera Nuoto), al secondo posto Costa Irene (Spezia Nuoto), al terzo posto Calzetta Giorgia (Spezia Nuoto).

Per la categoria Ragazzi, primo posto per Spetro Stefano (Bordighera Nuoto), secondo posto per Pinassi Pietro (AN Savona) e terzo posto per Bonifaccino Alessio (RN Savona).

Per la categoria Juniores femminile al primo posto ex equo Bruzzone Lucrezia (AN Savona) e Garelli Luana (Gesco Nuoto Alassio), al secondo posto Fonti Martina (Bordighera Nuoto) e al terzo posto Ricciardi Gaia (Spezia Nuoto).

Per la categoria Juniores maschile, primo posto ex equo per Mezzadri Luca (Spezia Nuoto) e Lin Baidang (RN Savona), secondo posto per Mazza Davide (Aquarium Vallescrivia) e terzo posto ex equo per Lorenzi Samuele (Bordighera Nuoto) e Cerchia Francesco (Spezia Nuoto).

Per la categoria Cadette al primo posto Siciliano Giada (Spezia Nuoto), al secondo posto Bonfiglioli Maria Sole (Spezia Nuoto) e al terzo posto De Paoli Eleonora (RN Savona).

Per la categoria Cadetti, primo posto per De Paoli Matteo (RN Savona), secondo posto per Nicolini Luca (Spezia Nuoto) e terzo posto per Luminoso Michele (Aquarium Vallescrivia).

Per la categoria Seniores femminile al primo posto Albani Tiffany (Spezia Nuoto), al secondo posto Porcari Silvia (Doria Nuoto Loano) e al terzo posto Chindamo Giulia Sofia (Doria Nuoto Loano).

Per la categoria Seniores maschile, primo posto per Gravati Nicholas (Spezia Nuoto), secondo posto per Berchialla Luca (Spezia Nuoto) e terzo posto per Callegari Luca (Spezia Nuoto).

Per la categoria Master 25 femminile, primo posto per Siciliano Clara (Spezia Nuoto).

Per la categoria Master 25 maschile, primo posto per Franceschini Andrea (Spezia Nuoto), secondo posto per Quartararo Andrea (Doria Nuoto Loano) e terzo posto per Ferraro Marco (Spezia Nuoto).

Alla fine della manifestazione sono state premiate anche le società, in questo ordine:

1° classificata Spezia Nuoto

2° classificata Bordighera Nuoto

3° classificata Amatori Nuoto Savona

4° classificata Gesco Nuoto Alassio

5° classificata Aquarium Vallescrivia

6° classificata Rari Nantes Savona

7° classificata Sm-triathlon

8° classificata Doria Nuoto Loano

9° classificata Matuziana Nuoto