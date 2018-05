Finale Ligure. Un Open Day sull’outdoor dedicato al mare. E’ quello che si terrà mercoledì 29 maggio a Finale Ligure organizzato da Cribyoo – Sport Outdoor Travels, che ha allestito il suo campo base marino presso i bagni Mariella di Varigotti. L’evento è dedicato a tutti gli operatori del turismo: albergatori, ristoratori e negozianti, con al centro le escursioni in kayak ma anche le altre discipline in mare che compongono l’offerta del turismo sportivo sul nostro territorio.

Le canoe saranno messe a vostra disposizione dalle ore 10 per test e brevi giri gratuiti: alle ore 11 escursione guidata di circa 2 ore alla Baia dei Saraceni, con prenotazione obbligatoria.

Foto 2 di 2



“Questa stagione estiva si fa attendere, ma il caldo sta arrivando e il mare è fantastico, non fatevi trovare impreparati! A Varigotti (Finale Ligure) ti attende un fantastico posto dove potrai soddisfare tutti i desideri sportivi marini: sì per te che sei un instancabile sportivo e cerchi una nuova avventura e, sì, anche per te che vuoi approfittare dei bei momenti di vacanza e relax in famiglia” afferma Cristina Puppo, presidente dell’associazione finalese, in prima linea per sostenere eventi e iniziative a sostegno dello sport in mare.

“Hai mai visto Varigotti dal mare? E le belle insenature e anfratti di Punta Crena e di Capo Noli? Ecco, questa è una bella occasione per osservare la costa da un altro punto di vista, e potrai farlo sportivamente e in maniera sostenibile, fantastico potersi godere il mare così, no? Chissà i più fortunati potrebbero anche vedere da vicino i delfini che ormai popolano il nostro mare. E per i più sportivi proponiamo escursioni anche fino a Noli! Le nuovissime e preformanti canoe firmate Exo, sono anche disponibile per l’affitto orario, di mezza giornata o per tutto il giorno e allora l’Isola di Bergeggi non è così lontana!”.

E l’associazione aggiunge: “Inoltre presso i Bagni Mariella sono disponibili i mitici SUP, una sfida all’equilibrio, ed è possibile prenotare una lezione o un corso di Windsurf, senza dimenticare che è il posto ideale dove riprendere energie bevendo un gustoso e sano smoothie o rilassarsi a fine giornata con un ottimo aperitivo vista mare…” conclude.

Insomma escursioni e attività, sempre legate al mare come snorkeling e diving, ma anche, in collaborazione con altri professionisti del settore come le guide Alpine dell’Ufficio Guide di Finale, giornate di arrampicata, Via Ferrata, Percorso Avventura nella Natura, Canyoning e infine a completare la vastissima offerta outdoor: Hiking e Trekking di più giorni, Yoga, Nordic Walking, Rafting…E per il ponte del 2 Giugno sono in programma altre escursioni alla scoperta delle bellezze marine del finalese e non solo.