Noli, al via il nuovo sistema di raccolta differenziata

A Noli, da venerdì 11 maggio, avrà inizio il nuovo sistema di raccolta differenziata: introduzione delle nuove Isole Ecologiche attrezzate composte da contenitori stradali speciali (campane e contenitori similari seminterrati) ad accesso elettronico controllato. Questi contenitori, compresa la campana per la raccolta dell’organico (umido), saranno accessibili unicamente agli utenti muniti di chiave elettronica fornita dal Comune nelle giornate della distribuzione.

Nel primo periodo di attivazione, al fine di agevolare e formare l’utenza, i contenitori saranno utilizzabili in modalità “aperta”, senza utilizzo della chiave elettronica di accesso.

Nelle more della completa attivazione del servizio, esclusivamente per le attività non domestiche resteranno in vigore – e fino a nuova comunicazione – gli attuali servizi per le seguenti tipologie di rifiuto: organico, cartone, cassette plastica e legno, secco residuo.

Considerato l’elevato numero di richieste pervenute da parte di seconde case prosegue fino al 15 giugno la consegna delle chiavette elettroniche presso l’Ufficio URP del Comune di Noli.

Il nuovo sistema di raccolta della differenziata era già stato illustrato ai cittadini dal Comune attraverso affollate assemblee pubbliche. L’amministrazione comunale ha provveduto alla distribuzione del materiale (un kit composto da sottolavello aerato, sacchetti per organico, borse semirigide per la raccolta differenziata, manualetto informativo e altro) per effettuare correttamente la raccolta domestica e il conferimento dei rifiuti nelle nuove Isole Ecologiche con la chiave elettronica personalizzata per l’accesso ai contenitori.