No Rogo! 2018, l\'iniziativa di Arci Savona ed Arcigay sui libri censurati

Il 10 maggio del 1933, nell’Opernplatz a Berlino, i nazisti fecero un grande rogo dei libri sgraditi al regime. Un atto simbolico di annientamento delle culture non sottomesse all’ideologia nazista.

In questa data dal forte valore simbolico, l’Arci promuove decine di iniziative in tutta Italia per la promozione della lettura con il titolo No Rogo. Saranno organizzate letture collettive in piazza, presentazioni di libri, dibattiti e animazioni. Una manifestazione per celebrare il valore del libro inteso come libera possibilità di espressione di idee e di pensiero, contro ogni censura.

L’Arci è fortemente convinta che l’accesso al prestito e alla consultazione in forma gratuita di testi, giornali, fumetti sia da considerarsi la porta principale da cui far entrare vecchi e nuovi lettori. È la via d’accesso primaria all’integrazione tra culture e condizioni sociali differenti, è democratica, è orizzontale ed davvero per tutti e tutte.

Quest’anno il Comitato Provinciale ARCI Savona ed Apertamente – Arcigay Savona hanno pensato di cogliere l’occasione delle iniziative “No Rogo” per promuovere la lettura di libri per bambini messi al bando da alcune giunte comunali e regionali italiane in quanto “accusati” di promuovere la fantomatica teoria gender.

Tutto questo perché non possiamo più accettare che le diversità, di qualsiasi genere, siano viste come un problema, come una mancanza rispetto a degli stereotipi inventati e proposti da qualcuno.

Non possiamo più accettare che venga negato il diritto di raccontarsi a tutti coloro che vivono affetti diversi da quelli del modello della famiglia mononucleare ed eterossessuale. Siamo convinti che conoscere le diversità sia il primo passo per imparare a rispettarle e vogliamo proporre ai bambini, che saranno il nostro domani, una prospettiva di società diversa, giusta e senza alcun tipo di stereotipo, con la consapevolezza che una democrazia è davvero tale solo quando assicura pari dignità, senza discriminazioni di ogni tipo.

Per questi motivi, nella consapevolezza che i libri non possano mai essere messi all’indice, i volumi – dedicati ai bambini ma molto interessanti anche per la lettura degli adulti – saranno disponibili e liberamente consultabili presso alcune SMS e Circoli ARCI di Savona e della provincia.

Primo appuntamento, a partire da stasera e per il prossimo week-end, presso la SMS / Circolo ARCI Cantagalletto , in Via Ciantagalletto Inferiore 2 a Savona per poi proseguire, nelle prossime settimane, con una serie di altri appuntamenti a Savona e nella provincia.