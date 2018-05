Natural body building: i campionati italiani si svolgeranno ad Albenga

Albenga. I campionati italiani NBBUI (Natural Body Building Union International) si terranno sabato 16 giugno presso il palasport di Leca d’Albenga.

Sabato 5 maggio è iniziata la stagione agonistica della federazione NBBUI con un tour di gare comprendenti le aree nord, centro e sud Italia, le quali saranno valide per la qualificazione ai campionati italiani assoluti.

Ciascuna gara comprende tutte le categorie, dai novizi juniores ai veterani over 40, 50 e 60, dalle categorie altezza peso, men’s physique fino ai colossi dei super massimi.

Inoltre saranno in gara categorie femminili che andranno dalla beauty alla bikini e dalla shape woman sino alle muscolose hard.

In questo weekend all’insegna del fitness non mancheranno ospiti internazionali sia in gara che non, fra questi atleti che hanno più volte rappresentato l’Italia all’estero.

L’organizzazione in collaborazione con il comune di Albenga è curata dalla palestra Full Metal Club di Albenga di Frank Dellisola, delegato ligure e vicecampione del mondo della federazione stessa.

L’ingresso alla gara del 16 giugno ad Albenga è gratuito in modo che tutti gli appassionati e non possano visionare il calibro di questi campioni e tifare per i propri beniamini.