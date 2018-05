Il Movimento 5 Stelle presenta il contratto di Governo: volantinaggio a Carcare e Pietra

Savona. Oggi e domani, da Ponente a Levante, sono in programma decine di banchetti e volantinaggi insieme a portavoce parlamentari, regionali, comunali e ai candidati sindaco del Movimento 5 Stelle.

Anche in Liguria, infatti, il MoVimento 5 Stelle incontra i cittadini per presentare il contratto per il governo del cambiamento, all’insegna dell’hashtag #iosononelcontratto.

Ecco, nel dettaglio, il calendario completo degli appuntamenti del weekend in provincia di Savona: oggi a Carcare volantinaggio dalle ore 9 alle 12 in piazza Sapeto; Pietra Ligure volantinaggio dalle ore 10 alle 12.30 in centro.