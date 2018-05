Una mostra per inaugurare lo studio “Martini Sacco Bertolotto” di Loano

Loano. Sabato 26 maggio 2018 alle ore 18 presso la sede di “Martini Sacco Bertolotto Architecture Engineering”, in via Fogazzaro 6 a Loano, si terrà l’inaugurazione del nuovo ufficio con la mostra dal titolo “L’architettura dell’immagine”.

Eleonora Bertolotto, Ingegnere Edile dello Studio “Martini Sacco Bertolotto Architecture Engineering, racconta: “L’idea di inaugurare con una mostra è nata dall’intento di mostrare come due forme d’arte, l’architettura e la pittura, possano avere così tante affinità, che spesso non vengono colte. Così facendo, abbiamo pensato che ciò che può realmente mettere in evidenza queste affinità è la Street Art e per questo motivo abbiamo coinvolto QM Question Mark – Galleria d’arte diffusa – di Milano, che proprio in questa metropoli sta sviluppando un interessante progetto di riqualificazione di alcuni quartieri, coinvolgendo artisti che stabiliscono un contatto con gli abitanti, proprio come facciamo noi, e da queste interazioni nascono dalle loro mani dei suggestivi murales su facciate di abitazioni e muri. Disegni e colori che rappresentano davvero lo spaccato urbano, dal punto di vista di chi lo abita, interpretato dall’artista. È ciò che in qualche modo facciamo noi, da un punto di vista architettonico, e l’analogia ci è sembrata perfetta!”.

Per la mostra sono stati scelti quattro artisti: Marta Mezynska, polacca di nascita che vive e lavora a Milano, Jonathan Guaitamacchi, nato a Londra e cosmopolita per vocazione, Francesco Barbieri di Pisa e Werther Banfi, di Milano. Tutti artisti particolarmente vocati alla rappresentazione di paesaggi urbani, pur con stili e visioni differenti, che in questo caso esporranno opere che rappresentano città o parti di essa.

Lo Studio “Martini Sacco Bertolotto Architecture Engineering” ri-nasce da quello fondato nel 1993 dall’ing. Bruno Martini come studio di ingegneria strutturale, che ha operato nel corso degli anni con un approccio multidisciplinare fortemente integrato con la progettazione architettonica, diventando un punto di riferimento importante per privati, amministrazioni pubbliche e costruttori del territorio.

Con una nuova configurazione, nata dall’unione di tre professionisti diversi, Matteo Martini, Architetto, Matteo Sacco, Architetto, ed Eleonora Bertolotto, Ingegnere Edile, lo Studio “Martini Sacco Bertolotto Architecture Engineering opera con intenti pratici per progettare luoghi interessanti in continuo confronto con la complessità del mondo reale.

La mostra “L’architettura dell’immagine” si potrà visitare fino al 2 settembre previo appuntamento inviando un’email a info@msb.ae.com