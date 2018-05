I Mondiali di calcio si avvicinano: Vademecum per scommettere

È ormai iniziato il countdown: si aspetta la chiusura dei pochi campionati ancora aperti (praticamente solo l’Italia e la Turchia tra i maggiori europei, perché per il resto i giganti hanno già fagocitato da tempo tutti gli avversari), qualche finale di Coppa Nazionale (anche in questo caso siamo noi i ritardatari con Germania ed FA Cup inglese, mentre in Spagna ad esempio hanno già dato) e le due finali di Champions ed Europa League.

Poi, finalmente, sarà… Mondiale, con buona pace delle mogli che speravano di poter buttare il telecomando per qualche mese. Invece no, perché Russia 2018 si annuncia come un torneo entusiasmante e particolarmente imprevedibile, perché anche la Germania e il Brasile, come sempre favorite, hanno palesato qualche difetto, mentre l’Argentina di Messi e la Spagna di Iniesta sono pronte ad approfittarne.

E i tornei particolarmente equilibrati e difficilmente pronosticabili sono adrenalina pura per gli appassionati di scommesse, che possono mettere in mostra le loro capacità divinatorie e le loro competenze statistiche. Come tutti sanno, infatti, ora scommettere sul risultato finale 1X2 come si faceva con la vecchia schedina è “old”, perché adesso si può davvero puntare su tutto: gol, ammonizioni, espulsioni, primi e secondi tempi, marcatori, risultati esatti e addirittura sul numero dei calci d’angolo! E per farlo c’è una nutrita schiera di bookmakers pronti ad offrire le migliori quote, le combinazioni più intriganti, ma anche bonus di benvenuto per attirare nuovi clienti. Su Sportytrader.it trovate una sorta di classifica in grado di guidarvi in questo labirinto di offerte.

Per gli esperti del campo, il sito “capolista” è Bet365, che si distingue in modo particolare per le promozioni offerte, per il “live” (l’aggiornamento delle quote a partita in corso) e per il livello delle quote stesse. Segue, ma a brevissima distanza, Eurobet (particolarmente indicato per chi ama le scommesse combo, combinazioni di una o più opzioni come risultato finale abbinato a numero di gol ad esempio) e Betfair (quest’ultimo leggermente penalizzato per la sezione live). Come dicevamo, però, l’offerta è infinita: nella parte alta di questa “classifica” ritroviamo anche il noto bookmaker inglese William Hill, del quale si apprezza particolarmente la vasta offerta di opportunità per scommettere sui marcatori delle partite in programma) e Bwin premiato per il suo interessante livello di quote. Tuttavia, l’elenco è davvero infinito e per questo ci limiteremo soltanto a citare gli altri siti che sono riusciti quanto meno a classificarsi, come 888sport, Bwin, BetStars, Snai, Netbet, Betclic, SkyBet e Unibet. Allora non resta che auguravi uno splendido Mondiale e… buona fortuna!