Mister Marcello Chezzi lascia il Savona: allenerà il Carpi

Savona. È durata poco più di sei mesi l’esperienza di Marcello Chezzi al Savona. Il tecnico emiliano, giunto in Liguria il 6 novembre, ha ottenuto buoni risultati con la squadra biancoblù, conquistando 42 punti in 23 partite.

Il tecnico emiliano, che ha allenato ininterrottamente per ben tredici stagioni in Serie D la Virtus Castelfranco Emilia, torna nella sua terra per compiere un doppio salto di categoria: guiderà il Carpi in Serie B.

Stefano Bonacini, patron del Carpi, ieri sera ha parlato ai microfoni di TVQui annunciando l’arrivo di Stefano Stefanelli come nuovo direttore sportivo e quello di Marcello Chezzi per la panchina. Ecco le sue dichiarazioni: “Calabro? Ha fatto il suo, gli avevamo chiesto la salvezza. Sapevamo che c’era l’incognita esperienza, ma ha portato a casa il risultato. Gli siamo stati vicini e secondo me abbiamo fatto bene perché la squadra è sempre stata con lui. La sua avventura a Carpi si è chiusa, così come quella del ds Lauriola. È inutile raccontare storie alla gente. Al loro posto arriveranno due ragazzi al momento non ufficializzabili perché non ancora dotati del patentino: Stefanelli e Chezzi. Sono loro le persone individuate per la nostra area tecnica. Mbakogu? Abbiamo un pre-contratto firmato col Leeds, entro il 30 giugno lo dobbiamo chiudere e a meno di trappole inattese giocherà con loro l’anno prossimo”.

Per quanto riguarda il Savona, le voci più insistenti danno vicino alla panchina biancoblù Pietro Buttu, che ha lasciato Finale nei giorni scorsi. Al momento, però, si tratta solamente di un’ipotesi.