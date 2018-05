Mioglia. Ben 140 persone hanno preso parte alla prima edizione di “Dand’andumma”, passeggiata non competitiva gratuita ed aperta a tutti, circa 7 chilometri e mezzo sui suggestivi sentieri miogliesi alla scoperta del territorio e dei suoi incantevoli paesaggi. La manifestazione si è tenuta lo scorso primo maggio a Mioglia.

I partecipanti si sono ritrovati alle 9 per le iscrizioni e intorno alle 10 il gruppo si è incamminato lungo i sentieri guidato dagli organizzatori. Una camminata adatta a tutti, cui ha fatto seguito il pranzo presso i ristoranti e bar miogliesi e dei dintorni oppure dalla croce bianca, la quale ha messo a disposizione panini, formaggette e torte oltre che le famosissime focaccette di Mioglia e le fave con il salame dell’omonima e tradizionale sagra che ha superato ormai le 40 edizioni. La distribuzione gastronomica a cura della croce bianca è proseguita per tutto il pomeriggio, accompagnata dalla grande fiera del primo maggio.

Foto 2 di 2



“Siamo rimasti positivamente sorpresi dalla quantità di persone che hanno deciso di passare con noi il primo maggio, a camminare lungo i sentieri del nostro territorio. Vedere questo folto gruppo di escursionisti di ogni età, molti giovanissimi, divertirsi e rilassarsi in questa passeggiata collettiva è stata davvero emozionante – dichiara Roberto Palermo, consigliere delegato alla promozione di manifestazioni ed eventi – Moltissimi hanno espresso il loro apprezzamento per la nostra iniziativa e l’intenzione di ritornare nel nostro paese per scoprire altri percorsi: Mioglia infatti ha oltre 60 chilometri di sentieri adatti per mountain bike ed escursioni, descritti in modo dettagliato sul nostro sito ViviMioglia”.

Prossimo appuntamento per camminare a Mioglia sarà il 15 agosto con la seconda edizione di “Camminando per Mioglia”, accompagnata da una rosticciata ed altri eventi collaterali. Il 10 giugno avrà invece luogo la gara MTB Cross Country da 28,5 chilometri.