Mezzo pesante di traverso in A10: 8 chilometri di coda tra Varazze e Voltri

Varazze. A causa dell’incidente che ha coinvolto un camion tra il casello di Arenzano ed il bivio per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sulla A10 si sono formati 8 chilometri di coda tra Varazze e Voltri.

Lo schianto, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze né per l’autista del mezzo pesante né per altri automobilisti, è avvenuto al km 16 e 400 sul Viadotto Frana: probabilmente il conducente del camion ha perso il controllo del mezzo per l’asfalto viscido ed ha finito per sbattere contro il guardrail.

Attualmente il traffico defluisce su due corsie e sul luogo dell’incidente stanno operando il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.