Pietra Ligure. Hanno vissuto di certo attimi di autentica paura i conducenti dei veicoli che, mentre viaggiavano sull’A10, si sono trovati “faccia a faccia” con un massiccio pickup bianco con al traino un altrettanto ingombrante furgoncino.

L’episodio è avvenuto pochi minuti fa tra i caselli di Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, lungo la corsia che muove verso la Francia. Per ragioni ancora da accertare (il mezzo pare sia andato in andato in testa-coda) il pickup si è ritrovato in direzione opposta a quella del traffico.

Per fortuna il veicolo si trovava molto a ridosso del guard-rail sulla corsia di destra della carreggiata e ciò ha evitato che si verificassero incidenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, il personale delle Autostrade e gli agenti della polizia stradale.