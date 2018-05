Liguria. L’affermarsi sul Mediterraneo di una circolazione prettamente orientale, inserita in un tessuto blandamente anticiclonico, nei prossimi giorni farà da sfondo a condizioni di spiccata variabilità meteorologica sul nord-Italia e sulla Liguria, ove i placati idilli soleggiati potranno venir bruscamente interrotti da improvvise manifestazioni a carattere temporalesco, specie nelle zone interne.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per quanto riguarda la giornata di oggi al mattino nubi irregolari solcheranno i cieli della nostra regione, ma in un contesto in prevalenza asciutto e a tratti anche soleggiato. Tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio nubi in compattamento, specie nelle zone interne, con la possibilità di fenomeni a sfondo temporalesco in transito da est/nord-est a ovest/sud-ovest; possibile interessamento delle balconate costiere genovesi e savonesi. Cessazione dei fenomeni nelle prime ore serali e nuvolosità in parziale, progressivo dissolvimento.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, di direzione variabile sotto-costa al levante. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature pressochè stazionarie od in lieve aumento. Sulla costa minime tra 15 e 19 gradi, massime tra 20 e 25 gradi; all’interno minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 17 e 21 gradi.