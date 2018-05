Liguria. Soprattutto se siete nell’entroterra, non fidatevi delle schiarite: una massa di aria fredda in quota determina anche per oggi instabilità. Sarà pomeridiana e soprattutto sui rilievi con produzione di rovesci e temporali. Sono le previsioni per le prossime ore e per il weekend secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 19 maggio, al mattino nubi irregolari a ponente, ma alternato a belle schiarite; sul resto della regione tempo soleggiato a parte qualche nube nelle zone interne senza conseguenze. Nel pomeriggio avremo però uno sviluppo di nubi su tutto l’entroterra, con rischio di rovesci o temporali più marcato tra Val Trebbia, Val Fontanabuona, Alpi Liguri e Bormida occidentale. Non si escludono locali sconfinamenti piovosi verso alcune vallate dei versanti marittimi (Polcevera, Bisagno, Valle del Turchino). Dopo il tramonto generale attenuazione dei fenomeni su tutta la regione.

Venti deboli a regime di brezza in costa, deboli settentrionali nell’entroterra. Generale rotazione a nord su tutta la regione in serata. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 8 e 23 gradi, nell’interno tra 4 e 20.

Domenica 20 maggio mattinata con nubi sparse nelle zone interne senza fenomeni. Abbastanza soleggiato lungo le coste. Nel pomeriggio sviluppo di temporali nell’entroterra del Levante con sconfinamenti attenuati verso le coste sottostanti. Rovesci possibili anche in prossimità delle Alpi Liguri ed estremo Imperiese, per il resto tempo asciutto con belle schiarite in costa e nubi basse sui versanti padani senza conseguenze. Venti moderati tra nord e nord-est, in rinforzo in serata. Mare stirato sotto costa, da poco mosso a mosso al largo. Temperature stazionarie o in lieve e contenuto calo nelle aree interne.

Lunedì 21 maggio instabilità più spiccata nelle aree interne dove saranno più probabili rovesci o temporali, maggiormente soleggiato lato costa con probabile assenza di fenomeni. Ventilazione moderata da nord-est e temperature stazionarie