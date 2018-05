Liguria. La nostra regione si trova ancora sulla terra di confine tra una debole saccatura a ovest del continente e il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo orientale.

Secondo gli esperti del Centro Limet, nelle prime ore del mattino spiccata avremo variabilità con addensamenti più consistenti tra il savonese e il genovese di ponente, dove non escludiamo anche qualche debole rovescio. Miglioramento già nel corso della mattinata. Maggiori schiarite altrove.

Nel corso del pomeriggio avremo alternanza di nuvole e schiarite, con ancora possibili isolati rovesci nelle zone interne. In serata nubi ancora presenti soprattutto sul settore centro-occidentale della regione.

Nel primo mattino venti tesi da nord, in particolare tra Savona e Genova, in calo e in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio. Mare poco mosso o al più mosso.

Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 17 e 21 gradi e massime tra 24 e 28 gradi; all’interno (e fondovalle) minime tra 11 e 15 gradi e massime tra 21 e 25 gradi.