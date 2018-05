Liguria. La Liguria si frappone tra un vortice depressionario sull’ovest del continente e un cuneo anticiclonico di matrice africana che ancora agisce al centro-sud. Ciò determina l’insorgenza di correnti meridionali sull’alta Italia, che in questo periodo si rivelano scarsamente produttive in fatto di fenomeni sulla nostra regione. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Questo significa che oggi, martedì 29 maggio, avremo al mattino ancora un veloce passaggio piovoso sulla nostra regione, leggermente più incisivo nelle zone interne del Savonese e tra il Tigullio orientale e lo Spezzino, ma con accumuli piovosi modesti. Già in mattinata tendenza a schiarite ovunque con annuvolamenti locali e senza conseguenze. Nel pomeriggio nuovo infittimento della nuvolosità con rischio di qualche pioggia specie nelle zone interne, senza escludere sgocciolii anche lungo alcuni tratti della costa. Venti deboli o moderati. Mare poco mosso. Temperature comprese sulla costa tra 16 e 25 gradi, nell’interno tra 9 e 23.

Domani, mercoledì 30 maggio, rischio di qualche pioggia o rovescio nelle aree interne, specie sui crinali e i versanti padani nell’arco della giornata. Nel pomeriggio anche qualche temporale su Alpi Liguri, Bormida occidentale e sulle testate di Val Trebbia e Aveto; fenomeni in spostamento rapido verso la Pianura Padana prima di sera. Lungo le coste variabilità con tempo asciutto o al più con sgocciolii locali. Venti moderati da nord al mattino, sul centro Liguria. In giornata ruoteranno da sud. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo.

Giovedì 31 maggio possibile qualche pioggia al mattino sul settore centro-occidentale della regione e nei settori interni in attenuazione già prima di mezzogiorno, per il resto variabilità senza fenomeni significativi. Temperature stazionarie e venti nel complesso deboli.