Liguria. Il nord Italia entra nelle spire di un vortice ciclonico centrato sulla Spagna. Netto aumento dell’instabilità su diverse regioni mentre la Liguria vedrà al più il passaggio di nubi sterili, ovvero senza piogge.

Oggi lunedì 28 maggio transito di nubi medio alte sin dal mattino, si tratterà di cirri e “altocumuli castellani”, ovvero nubi non particolarmente dense. Dal pomeriggio ulteriore incremento delle nubi con possibilità di qualche sgocciolata in serata.

Venti di brezza da sud, mare calmo o poco mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 17 e 28 gradi, nell’interno tra 9 e 30, con sensazione – nell’entroterra – di caldo torrido.

Domani, martedì 29 maggio, passaggio confuso di nubi medio-alte; non si escludono isolati sgocciolii. Venti: in prevalenza meridionali, al più moderati. Rotazione da nord in giornata. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 30 infine avremo sole alternato a nuvole, con probabile assenza di pioggia. I venti saranno deboli e il mare calmo.