Liguria . Le nuvole non abbandonano il cielo della Liguria: insieme alle temperature relativamente calde, avremo con ogni probabilità una giornata afosa.

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o al più nuvoloso su gran parte della regione, fatta eccezione il Tigullio orientale e lo Spezzino. Si tratta in ogni caso di nubi medio-alte e quindi non foriere di precipitazioni. Nel corso del pomeriggio avremo alternanza di nuvole e schiarite, con possibili rovesci nelle zone interne, più probabili nelle aree di confine con le altre regioni. In serata nubi ancora presenti soprattutto sul settore centro-occidentale della regione.

Venti: al mattino anche tesi da nord, in calo e in rotazione a sud-est nel pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso o al più mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 17/21 °C, max 23/27°C

Interno (fondovalle): min 11/15°C, max 20/24°C