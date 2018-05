Liguria. Un blando vortice depressionario, situato sul nord della Corsica ma con tendenza all’assorbimento, porta ancora moderate condizioni di instabilità sulla nostra regione. Ecco che cosa succederà sul fronte meteo secondo i previsori del centro Limet.

Oggi, mercoledì 16 maggio, al mattino cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie sull’Imperiese e sull’ovest Savonese. Nel corso del pomeriggio tendenza ad annuvolamenti sul settore centro-occidentale con associati deboli e temporanei rovesci, in particolar modo in serata. Possibili brevi acquazzoni anche in Val di Vara e in Val d’Aveto. Schiarite possibili, invece, sul settore costiero di Tigullio e Spezzino. Venti prevalentemente a regime di brezza. Marino teso nell’entroterra di Savona. Mare mosso tendente ad essere poco mosso in serata. Temperature in generale aumento le massime: sulla costa saranno comprese tra 8 e 19 gradi, nell’interno tra 4 e 17.

Domani, giovedì 17 maggio, nuvolosità prevalentemente di tipo basso sul settore centrale della regione, in parziale dissolvimento sulla costa nel corso della giornata. Possibili ancora acquazzoni pomeridiani nelle valli interne. Venti: a regime di brezza. Mari: generalmente poco mosso o al più mosso. Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Venerdì 18 maggio variabilità spiccata in Liguria con annuvolamenti che si alterneranno a delle schiarite. Instabilità nell’interno.