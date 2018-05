Liguria. Non muta la situazione: giunti ad appena due settimane dall’inizio dell’estate meteorologica, la stabilità atmosferica e la mitezza tipiche del periodo si trovano ancora a dover sgomitare.

Va gradualmente colmandosi la lacuna barica che per giorni ha insistito in area tirrenica, determinando (secondo gli esperti del Centro Limet) condizioni di spiccata variabilità atmosferica sulla Penisola.

Ma questo non deve trarre in inganno: la perdurante mancanza di una strutturata figura stabilizzante sull’ovest del Mediterraneo non consentirà alla stagione di assumere quei tratti di maturità tipici della metà/fine di maggio, con il conseguente protrarsi di una trend volto al dinamismo meteorologico.

La giornata odierna sarà un fulgido esempio di quanto appena descritto, muovendo i propri passi lungo il sottile confine tra stabilità ed instabilità, tra nubi, sole, pioggia e qualche colpo di tuono, come quelli che nelle ore centrali sarà possibile udire dapprima solo nelle zone interne, poi via via anche da taluni tratti costieri, accompagnati o seguiti da un debole piovasco od un vero e proprio rovescio, e perché no anche grandinigeno.

Il tutto accompagnato da brezze meridionali più o meno vivaci e di fronte ad un mare placido, da ponente a levante, sia a largo che sotto-costa, il meglio, insomma, per una gita in barca.

Appena apprezzabile il discostamento del quadro termico rispetto alla giornata di ieri, attraverso il contenuto aumento dei valori massimi, in particolare in riviera, ove tenteranno di varcare più francamente la soglia di 20 gradi.

Un cocktail, quello di cui sopra, che questa discussa primavera non mancherà di proporci nel prosieguo della settimana, così vicini all’inizio dell’estate meteorologica, eppure così lontani.