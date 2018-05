Liguria. Cieli sereni per questa domenica di metà maggio in una giornata che si prospetta come una fotocopia o quasi di quella di ieri con tempo bello al mattino e possibile instabilità pomeridiana che porterà temporali nelle zone interne con possibili sconfinamenti sulla costa.

Da domani aumento dell’instabilità – spiegano i meteorologi di Limet – con rovesci e schiarite che si alterneranno.

E martedì cieli coperti e piogge diffuse.