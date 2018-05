Il mercato e l’enogastronomia a Savona, l’ecologia ad Albissola e le Pro Loco a Finale: un’imperdibile domenica di eventi

Provincia. Una domenica “arlecchina” è quella che vivremo il 27 maggio in tutto il comprensorio savonese. Se infatti il capoluogo sarà il cuore delle manifestazioni in senso stretto (una commerciale e l’altra culturalgastronomica), nel resto della provincia si spazia dall’ecologia al volontariato alla fotografia.

Segnaliamo in particolare quest’ultimo tema al centro di un evento a Varazze: un “viaggio” alla scoperta dei luoghi più esotici e lontani da noi. Non dimentichiamo infine che per tutti gli appuntamenti in riviera e nell’entroterra non manca mai di tenervi informati la nostra sezione IVG Life.

Savona. Domenica 27 maggio dalle ore 8 alle ore 19:30 shopping a “cielo aperto” con il Mercato Riviera delle Palme. Nella suggestiva Vecchia Darsena i migliori ambulanti della Liguria vi aspettano con un’innumerevole selezione di banchi di abbigliamento, pelletteria e scarpe, articoli per la casa, merceria, intimo, bigiotteria, fiori, profumeria e giocattoli fino agli alimentari. Il mercato si svolgerà anche in caso di pioggia.

Sempre a Savona il Circolo Enogastronomico “Della Rovere” organizza il Convivio delle Confraternite, a cui parteciperanno numerose confraternite enogastronomiche dall’Italia e dalla Francia. Dopo il benvenuto presso la Sala dell’Anziania dell’Associazione A Campanassa il programma prevede il ritrovo in piazza del Brandale, da cui intorno alle 11 partirà il corteo in sfilata per le principali vie del centro storico.

Alla sfilata accompagnata dalle festose note della Street Band Forzano parteciperanno i rappresentanti delle confraternite con i gonfaloni e i caratteristici paludamenti e il gruppo storico della Campanassa in abiti medievali. La giornata prevede anche la visita guidata alla Fortezza del Priamar e si concluderà con il pranzo preparato dagli stessi soci del “Della Rovere” presso la sede del circolo.

Al MUDA di Albissola Marina si conclude “Un bidone di energia – Il riciclo intelligente“, una mostra – laboratorio sul tema dei rifiuti e del loro smaltimento. Indagini ed esperimenti scientifici coinvolgeranno i visitatori, portandoli a scoprire come i rifiuti possano trasformarsi in fonti energetiche, il cui ciclo vitale inizia proprio dal cassonetto.

La mostra è articolata in un percorso guidato con una serie di esperimenti di chimica e fisica che consentiranno ai visitatori di sentirsi “scienziati per un giorno”. Un primo approccio alle reazioni chimiche permetterà di scoprire ad esempio che non sempre occorre il fuoco per scaldare l’acqua, che si può produrre un colorante blu in provetta, come trasformare un liquido in gel. Si potrà costruire una pila utilizzando dei batteri e del fango, scoprire come gli scarti industriali possano trasformarsi in materiali ecofriendly, cosa comporta la combustione di rifiuti solidi… Per diventare infine più attenti e consapevoli sull’importanza del riciclo e del riutilizzo dei materiali.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. Adulti, ragazzi e bambini potranno cimentarsi con le diverse tappe del percorso interattivo guidati dagli speciali animatori scientifici della mostra: gli studenti dei licei classico “Gabriello Chiabrera” e scientifico “Orazio Grassi” di Savona, nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro.

Finale Ligure. Sul lungomare Augusto Migliorini e in piazza Vittorio Emanuele II si svolgerà la Festa delle Pro Loco con la partecipazione di associazioni del vicino Piemonte e della Val Bormida. Gli stand saranno allestiti e le cucine in funzione dalle ore 10 mentre dalle ore 14 in piazza di Spagna si esibirà il complesso 2+2. Alle 15:30 ci sarà l’attesa esibizione della banda folkloristica Rumpe e Streppa. Le aziende agricole delle associazioni di categoria CIA, Coldiretti e Confagricoltura, che allestiranno i loro banchetti in piazza Vittorio Emanuele II. Alle ore 18 il sindaco Ugo Frascherelli porterà il suo saluto e quello della città.

Varazze. Con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura l’Oratorio Nostra Signora Assunta ospita la mostra “Nepal sconosciuto”, un’interessante reportage alla scoperta di villaggi tibetani del noto fotografo Oliviero Masseroli, che racconta la vita di tutti i giorni e mostra un quadro di singolare fascino con scorci di straordinaria e naturale bellezza.

La curatrice Carla Daneluzzi rivolge un invito a non perdere l’occasione di poter ammirare “monumenti, città, deserti, fiumi e montagne così come tante etnie e popoli di grande interesse antropologico”. L’esposizione, allestita nella navata della storica chiesa, è visitabile dalle 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 19.