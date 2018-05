Mazzone (lista D’Acunto): “Efficienza amministrativa e vicinanza al cittadino, questa la nostra ricetta”

Ceriale. “Dalle dichiarazioni a mezzo stampa e dai livorosi discorsi balbettati durante la presentazione dei candidati delle liste concorrenti è evidente come la lista “Uniti per cambiare – D’Acunto Sindaco” sia l’unica a privilegiare i programmi e le proposte concrete. Secondo noi i cittadini sono stufi dei battibecchi da cortile e chiedono serietà e competenza. Per questo non polemizziamo mai”.

Lo afferma il candidato Antonello Mazzone (59 anni, dirigente amministrativo, assessore dal 2004 al 2007) illustra le proposte della Lista D’Acunto per aumentare l’efficienza della macchina comunale: “Vogliamo rendere più funzionale l’apparato amministrativo garantendo una sempre maggiore vicinanza degli uffici ai cittadini. Ci siamo dati un obiettivo: meno burocrazia e più partecipazione. Per questo snelliremo le pratiche amministrative, nel rispetto delle norme, ma con attenzione alle necessità dei cittadini. Ogni ufficio dovrà migliorare tre procedure all’anno riducendo gli adempimenti e le spese a carico dell’utenza. Alla fine del mandato avremo migliorato almeno quindici procedure per ciascun ufficio e non è poco”.

“I cittadini – continua Mazzone – si sentono soli e spaesati di fronte alla macchina comunale e stentano a trovarvi degli interlocutori. Per questo prevediamo l’istituzione di uno sportello del cittadino a cui si potranno fare segnalazioni in merito a disservizi e disfunzioni sia via internet che in un apposito ufficio fisico. Le segnalazioni saranno raccolte e girate agli uffici competenti in modo da intervenire con tempestività o programmare gli interventi necessari”.

Altrettanto importante secondo Mazzone è l’innovazione tecnologica: “Puntiamo alla digitalizzazione dei servizi dell’Amministrazione comunale per informatizzare ogni processo e renderlo più efficace e rapido”. Non ultimo per importanza è l’aspetto strettamente normativo: “Vogliamo compiere una revisione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, al fine di renderli più rispondenti alle esigenze organizzative dell’Ente e favorire una maggiore partecipazione della cittadinanza. Per realizzare questi obiettivi servono competenze professionali e passione per il bene comune. Non c’è più posto per i tornaconti personali e per i professionisti di lungo corso della politica. Ceriale ha bisogno di un cambiamento che può essere realizzato solo da persone che con le loro capacità, freschezza ed entusiasmo portino una progettualità innovativa. La qualità di chi si candida ad amministrare il Comune – conclude Mazzone – è fondamentale per affrontare le sfide del futuro”.