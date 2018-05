“Mani che lavorano”, l’insegna della scuola di via Medaglie D’Oro realizzata dai bimbi con la ceramica

Cairo Montenotte. Dallo scorso 10 maggio la scuola statale dell’infanzia di via Medaglie D’Oro di Cairo ha finalmente la sua insegna. A realizzarla sono stati proprio i bambini nell’ambito del progetto, iniziato lo scorso anno, “mani che lavorano”.

Con la guida dell’insegnante ceramista Sabrina Nannetti hanno realizzato piastrelle di ceramica che grazie alla disponibilità dell’ufficio tecnico del Comune di Cairo sono state installate nel pilastro adiacente il cancello d’ingresso della scuola.

“Manipolare la creta ha permesso ai bambini di immergersi in un intenso mondo di esperienze sensoriali, emotive, espressive. Il lavoro manuale consente di esplorare e scoprire le proprie capacità creative con un approccio all’apprendimento attraverso il fare e il movimento fine. Lavorare la ceramica permette di favorire la concentrazione, il lavoro personale e quello di gruppo, la lentezza, la precisione. Attraverso la manipolazione della creta, si contribuisce allo sviluppo della percezione tattile e visiva, della coordinazione

oculo-manuale e della motricità fine” spiegano dalla scuola.

“Soprattutto negli alunni più piccoli la comprensione di forma, peso e consistenza. Sotto il profilo della cooperazione e della condivisione, lavorando in piccoli gruppi i bambini vengono stimolati a superare i problemi tecnici e percepiscono le qualità estetiche dei loro lavori, ammirano e si entusiasmano per le realizzazioni ben riuscite come questa” concludono dall’istituto scolastico di via Medaglie d’Oro.