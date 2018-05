Mancata Bandiera Blu a Marina di Loano, la precisazione dalla direzione del porto

Loano. In relazione alle notizie circolate sulla stampa nella giornata di ieri circa la mancata assegnazione alla struttura della Bandiera Blu 2018, la direzione della Marina di Loano informa che la domanda per l’assegnazione della certificazione per l’anno 2018 non è stata presentata a causa di un disguido.

Marina di Loano mantiene pertanto tutte le caratteristiche che negli anni l’hanno sempre vista all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia dell’ecosistema marino e continua a lavorare a questi obiettivi con la stessa intensità e l’impegno di sempre.

La miglior testimonianza in questo senso è la fiducia e l’apprezzamento ricevuto dal mercato, che ha visto soltanto negli ultimi mesi oltre 160 diportisti scegliere la Marina di Loano come porto di stazionamento per la loro imbarcazione.