A Mallare va in scena il Service Ambientale curato dal Lions Club Valbormida

Mallare. È tutto pronto a Mallare per il Service Ambientale curato dal Lions Club Valbormida, che si svolgerà domenica 27 maggio.

Si partirà dal mattino e in palio ci saranno fantastici premi per i vincitori, ma anche pacchi doni per i primi 300 iscritti e la possibilità di partecipare ad un corso sull’uso defibrillatore gratuito per i primi 30 iscritti. Nell’occasione si procederà anche allo screening glicemico e al controllo della pressione arteriosa.

“Non perdiamo questa ghiotta opportunità di immergerci nel meraviglioso ambiente naturalistico di Mallare da una parte, di divertirci dall’altra, controllare la nostra salute, infine, fare solidarietà con l’acquisto di un defibrillatore per le scuole di Mallare”, hanno affermato dal Lion Club Valbormida.